Что грозит работодателю за задержку выплаты зарплаты

20:21, 17 декабря 2023, ПАИ

В правовую инспекцию труда Псковского облсовпрофа обратился член профсоюза с вопросом о том, несёт ли ответственность работодатель в случае задержки заработной платы. На вопрос в рамках совместной рубрики ПАИ и Псковского облсовпрофа «Ваше право» ответила главный правовой инспектор инспекции труда Псковского облсовпрофа Ирина Иванова.

Уточним, что задержка выплаты заработной платы относится также и к авансу, поскольку аванс является частью заработной платы.

Во-первых, одной из форм самозащиты работника при задержке выплаты заработной платы является приостановление работы, если заработная плата задержана на срок более 15 дней. В период приостановления работы работник в соответствии с частью 2 статьи 142 Трудового кодекса РФ вправе не находиться на рабочем месте. При этом на период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок.

Не могут приостановить работу только работники в период введения военного и чрезвычайного положения, госслужащие, работники организаций, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения, военных организаций, также организаций, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования.

Во-вторых, при задержке выплаты заработной платы на работодателя ложится материальная ответственность. В соответствии со статьёй 236 Трудового кодекса РФ работодатель обязан выплатить денежную компенсацию в размере 1/150 действующей в период задержки ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты и заканчивая днём фактического расчёта включительно. Коллективным договором может быть предусмотрен иной, повышенный размер денежной компенсации.

В-третьих, за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений (если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), предусмотрена ответственность по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в размере:

– от 10 000 до 20 000 рублей – для должностных лиц;

– от 1 000 до 5 000 рублей – для индивидуальных предпринимателей;

– от 30 000 до 50 000 рублей – для юридических лиц.

Ответственность также наступает, если работник официально не трудоустроен, но приступил к выполнению трудовых обязанностей с ведома и по поручению работодателя.

За повторное нарушение Административным кодексом предусмотрена более тяжкая статья – часть 7 статьи 5.27 КоАП РФ. В этом случае работодателю грозит:

– штраф в размере от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификация на срок от одного до трёх лет – для должностных лиц;

– штраф в размере от 10 000 до 30 000 рублей – для индивидуальных предпринимателей;

– штраф в размере от 50 000 до 100 000 рублей – для юридических лиц.

Если юридическое лицо совершило административное правонарушение и выявлены должностные лица, по вине которых оно совершено, к административной ответственности могут быть привлечены как юридическое лицо, так и указанные должностные лица, если только юридическое лицо не докажет, что сделало всё возможное, чтобы правонарушения не произошло.

В-четвёртых, за невыплату заработной платы и иных выплат – пенсий, стипендий, пособий – свыше двух-трёх месяцев может наступить и уголовная ответственность.

При этом ответственность может быть возложена не только на руководителя организации, но и на руководителя филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения организации.

При частичной (менее половины) невыплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат свыше трёх месяцев наказание грозит по части 1 статьи 145.1 УК РФ в виде:

– штрафа в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года;

– лишения права занимать определённые должности или осуществлять определённую деятельность на срок до одного года;

– принудительных работ на срок до двух лет;

– лишения свободы на срок до одного года.

В случае полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплаты заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ руководителям организаций грозит ответственность по части 2 статьи 145.1 УК РФ:

– штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет;

– принудительные работы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового;

– лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или осуществлять определённую деятельность на срок до трёх лет или без такового.

В случае если работодатель впервые совершил преступление по части 1 или 2 статьи 145.1 УК РФ, он может быть освобождён от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела полностью погасит задолженность и выплатит проценты (компенсацию по статье 236 ТК РФ).

А если невыплаты повлекли тяжкие последствия, работодатель может быть привлечён к ответственности по части 3 статьи 145.1 УК РФ с назначением:

– штрафа в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет;

– лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или осуществлять определённую деятельность на срок до пяти лет или без такового.

Профсоюз настоятельно рекомендует работодателям не допускать задержки положенных работнику выплат во избежание наступления вышеперечисленных видов ответственности. Напомним, что заработная плата является не только основным источником доходов работающего населения, но и наилучшим средством повышения заинтересованности работника в результате его труда, собственной производительности, улучшения качества и объёма производимого им труда.

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