Псковский предприниматель назвал способы преодоления конкуренции
О том, что необходимо для преодоления конкуренции в сфере производства технических газов, рассказал директор ООО «ПИК «Псковтехгаз» Анатолий Коренблюм в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Он отметил, что конкуренция в данной сфере достаточно серьёзная, есть крупные газовые компании, в том числе и европейские, которые присутствуют на рынке Северо-Запада России.
«Для того чтобы выигрывать конкурсы, тендеры и поставлять продукцию, нужно обладать опытом, знаниями, логистикой и специалистами», – резюмировал гость студии.
Ранее сообщалось, что в Пскове завершается строительство завода по производству жидкой двуокиси углерода.
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