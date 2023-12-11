Псковский предприниматель назвал способы преодоления конкуренции

18:57, 11 декабря 2023, ПАИ

О том, что необходимо для преодоления конкуренции в сфере производства технических газов, рассказал директор ООО «ПИК «Псковтехгаз» Анатолий Коренблюм в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Он отметил, что конкуренция в данной сфере достаточно серьёзная, есть крупные газовые компании, в том числе и европейские, которые присутствуют на рынке Северо-Запада России.

«Для того чтобы выигрывать конкурсы, тендеры и поставлять продукцию, нужно обладать опытом, знаниями, логистикой и специалистами», – резюмировал гость студии.

Ранее сообщалось, что в Пскове завершается строительство завода по производству жидкой двуокиси углерода.