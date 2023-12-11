О работе завода по производству технических газов рассказали псковичам

17:20, 11 декабря 2023, ПАИ

О том, как в Псковской области реализуется проект по производству технических газов, рассказал директор ООО «ПИК «Псковтехгаз» Анатолий Коренблюм в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это очень серьёзный и энергозатратный бизнес. Мы контролируем всё: от производства газа до заправки в баллоны и доставки клиенту», – отметил гость студии.

По словам Анатолия Коренблюма, на процессах производства во многом сказалась пандемия COVID-19. «Если какой-то период времени мы работали, приобретая сжиженный газ в других регионах России, то пандемия показала, что производить продукт нужно здесь и он должен быть на месте», – подчеркнул он.

«Мы спокойно, в случае чего, сможем помочь нашей области», – резюмировал гость эфира.