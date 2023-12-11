Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Строительство завода по производству жидкой двуокиси углерода завершают в Пскове

Строительство завода по производству жидкой двуокиси углерода завершается в Пскове. Об этом сообщил директор ООО «ПИК «Псковтехгаз» Анатолий Коренблюм в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Строительство завода по производству жидкой двуокиси углерода завершают в Пскове. Фото: ПАИ

«Сейчас заканчиваются пуско-наладочные работы. В январе – феврале 2024 года будет запуск производства. Это первая очередь, которая будет запущена в Пскове», – сказал он и объяснил, что жидкая двуокись углерода используется в системах газации напитков и при приготовлении сварочных смесей.

Анатолий Коренблюм также подчеркнул, что это совершенно новое производство на Северо-Западе России по данной технологии. «Будет производиться углекислота высочайшего качества: пищевого и медицинского. И её можно будет использовать для технических целей», – отметил гость студии.

Вторую очередь завода запустят к 2025 году. «Предприятия Псковской области могут спокойно работать, осознавая, что продукт всегда будет и по самой справедливой цене», – заключил директор ООО «ПИК «Псковтехгаз».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 декабря 2023

Псковский предприниматель назвал способы преодоления конкуренции
11 декабря 2023

Наказы прошлых лет и новые предложения рассмотрела согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области
11 декабря 2023

О производстве технических газов и уникальной газовой установке поговорят на «Серебряном дожде»
11 декабря 2023

Псковских предпринимателей приглашают принять участие в бизнес-миссии в Таджикистан
11 декабря 2023

Оптовые цены на бензин в России упали на 14-15%
08 декабря 2023

Вопросы сотрудничества Михаил Ведерников обсудил с руководством «Альфа-банка»
08 декабря 2023

«Титан-Полимер» и ГИПХ заключили договор на проектирование второй очереди строительства завода по выпуску ПЭТ и ПБТ гранул
08 декабря 2023

Депутат Андрей Маковский: Туристическая отрасль Псковской области испытывает подъём

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...