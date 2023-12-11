Строительство завода по производству жидкой двуокиси углерода завершают в Пскове

18:52, 11 декабря 2023, ПАИ

Строительство завода по производству жидкой двуокиси углерода завершается в Пскове. Об этом сообщил директор ООО «ПИК «Псковтехгаз» Анатолий Коренблюм в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Сейчас заканчиваются пуско-наладочные работы. В январе – феврале 2024 года будет запуск производства. Это первая очередь, которая будет запущена в Пскове», – сказал он и объяснил, что жидкая двуокись углерода используется в системах газации напитков и при приготовлении сварочных смесей.

Анатолий Коренблюм также подчеркнул, что это совершенно новое производство на Северо-Западе России по данной технологии. «Будет производиться углекислота высочайшего качества: пищевого и медицинского. И её можно будет использовать для технических целей», – отметил гость студии.

Вторую очередь завода запустят к 2025 году. «Предприятия Псковской области могут спокойно работать, осознавая, что продукт всегда будет и по самой справедливой цене», – заключил директор ООО «ПИК «Псковтехгаз».