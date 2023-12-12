43% псковичей признались, что выбрали профессию случайно

09:07, 12 декабря 2023, ПАИ

Многие псковичи импровизируют, когда выбирают профессию: 43 % местных респондентов честно признались в ходе опроса, что их текущая профессия – это случайное стечение обстоятельств, сообщается в исследовании hh.ru.

Ещё у каждого пятого (19 %) профессия родилась из личного увлечения или хобби. 5 % псковичей выбрали профессию под влиянием родителей, семьи и близких. Еще 7 % являются продолжателями семейной профессиональной династии. И только 17 % заявили, что их профессия – это осознанный выбор еще с детства.

Чаще других случайно приходят к профессии работники транспортной сферы (73 % представителей этой сферы), административный персонал (66 %), а также работники сферы продаж и маркетинга (63 % и 64 %). А вот максимально осознанно подходят к выбору профессии еще с детства, судя по данным опроса, работники строительной сферы (сразу 29 %), работники сферы науки и образования (24 %), а также финансисты и бухгалтеры (20 %).

Из хобби чаще всего реальная работа родилась у каждого третьего опрошенного ИТ-специалиста (32 %), а также у каждого третьего работника сферы искусства и культуры (32 %). Также довольно часто профессия вырастает из хобби у представителей производственной сферы (22 %). Продолжателями профессиональной династии чаще всего становятся работники научной сферы (10 %), бухгалтеры (7 %), производственники (4 %).

Исследование показывает, что в большинстве случаев (69 %) опрошенные заявили, что им было несложно превратить хобби в реальную работу. У тех, кто столкнулся с проблемами, а таких было согласно опросу 30 %, главными трудностями оказались нехватка опыта (60 %), отсутствие профессионального образования (49 %).

Между тем хобби принесло некоторым участникам опроса серьезный карьерный рост. Так, 10 % стали владельцами собственного бизнеса, 6 % стали топ-менеджерами (директорами подразделений или департаментов), еще 13 % теперь благодаря хобби являются руководителями отделов или менеджерами проектов, 48 % являются специалистами своих направлений.

Исследование выявило, что в 65 % случаев люди, связавшие свою жизнь с хобби и сделавшие его заработком, в целом довольны своим выбором. Из них 37 % удовлетворены полностью своим решением, еще 29 % в общем довольны, но ожидают от своей карьеры большего. А вот 25 % пока не успели добиться того, чего хотели. А 7 % планируют перейти в другую профессию, не связанную с хобби.