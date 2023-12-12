Рекордный урожай картофеля ожидается в России в 2023 году

18:19, 12 декабря 2023, ПАИ

Рекордный урожай картофеля ожидается в России в 2023 году, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на заседании в Совфеде, сообщает «Интерфакс».

По прогнозу Минсельхоза, урожай картофеля в России составит 8,4 млн тонн в организованном секторе, это рекордный показатель за последние 30 лет. Данный показатель на 15 % выше, чем в 2022 году.

В рамках федерального проекта развития картофелеводства и овощеводства к 2030 году производство картофеля должно стабильно превышать 7-9 млн тонн, напомнил Андрей Разин.