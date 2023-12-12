Рекордный урожай картофеля ожидается в России в 2023 году
Рекордный урожай картофеля ожидается в России в 2023 году, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на заседании в Совфеде, сообщает «Интерфакс».
По прогнозу Минсельхоза, урожай картофеля в России составит 8,4 млн тонн в организованном секторе, это рекордный показатель за последние 30 лет. Данный показатель на 15 % выше, чем в 2022 году.
В рамках федерального проекта развития картофелеводства и овощеводства к 2030 году производство картофеля должно стабильно превышать 7-9 млн тонн, напомнил Андрей Разин.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
12 декабря 2023
Валентина Матвиенко поддержала предложение Алексея Наумца о создании отделений Ассоциации ветеранов СВО в регионах
12 декабря 2023
Борис Елкин: В Пскове прошло много мероприятий, достойных премии «Народное признание»