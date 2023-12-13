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Общество

Визитные карточки Локнянского района назвал Иван Белугин

Главные визитные карточки Локнянского муниципального округа назвал его глава Иван Белугин в программе «Оглавление».

Визитные карточки Локнянского района назвал Иван Белугин. Фото: ПАИ

«Многие связывают, например, Полистовский заповедник с Бежаницким районом. Но они забывают, что Полистовский заповедник находится ещё и в Локнянском муниципальном округе. Леса, болотца, горностаи, бурый медведь – это всё про нас. Я в эти болота сам часто хожу за клюквой, в том числе. Могу сказать, есть даже инфраструктура – деревня Гоголево, допустим, там есть гостиница, можно переночевать, пройти тропой бобра и посмотреть, как выглядит нетронутая природа», – рассказал глава муниципалитета.

Помимо природных богатств Локнянский район тесно связан с именем Александра Матросова, подчеркнул он.

«Второй момент, который стоит назвать, – Александр Матросов. К сожалению, немногие знают о том, что его подвиг был совершён в деревне Чернушки Локнянского муниципального округа. Тогда это был Подберезинский район Великолукской области», – отметил Иван Белугин.

Изначально Герой Советского Союза был похоронен именно в Локнянском районе, а затем его могила была перенесена в Великие Луки, пояснил он.

«Но место осталось, оно есть. Мы за ним следим. Это такое святое место, куда мы постоянно ездим, следим за ним, проводим там мероприятия», – добавил гость программы.

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Визитные карточки Локнянского района назвал Иван Белугин

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