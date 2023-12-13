Похитившую спиртное псковичку задержали в магазине

10:16, 14 декабря 2023, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже продуктов и алкоголя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

13 декабря около 16:00 росгвардейцы получили информацию о сработавшей в магазине на Октябрьском проспекте кнопке тревожной сигнализации.

Сотрудники сразу прибыли на место и задержали 36-летнюю местную жительницу, укравшую из торгового зала спиртное и продукты.

По факту кражи проводится проверка.