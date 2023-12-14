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Политика

Александр Котов: Стремительное развитие ТОС – доказательство готовности людей решать проблемы

Высокий уровень развития территориальных общественных самоуправлений отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на форуме ТОС сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Котов: Стремительное развитие ТОС – доказательство готовности людей решать проблемы. Фото: ПАИ

«Стремительное развитие ТОС в Псковской области – это лучшее доказательство того, что при грамотной, умелой и адресной поддержке со стороны власти наши люди, активные и заинтересованные, готовы встречать проблемы на всех территориях, которые они и решают. Задачи, которые решают ТОС, очень схожи с полномочиями органов местного самоуправления городских и сельских территорий. При этом, как мы знаем, зачастую бюджеты сельских и городских поселений небольшие и не в состоянии обеспечить в полной мере те полномочия, которые возложены на органы местного самоуправления», – сказал он.

Создание ТОС – это возможность привлечь дополнительные бюджетные средства на самые необходимые и нужные работы для создания комфортных условий проживания людей, подчеркнул Александр Котов.

«Наибольшее количество успешных и активных ТОС создаётся там, где проявляют свою активность главы городских и сельских поселений при поддержке глав районов и городов. Если раньше в этом принимали участие самоотверженные одиночки и два-три специалиста городских и сельских поселений, то сейчас привлечено огромное количество людей», – отметил председатель облсобрания.

Он также выразил уверенность в том, что с каждым годом число качественно реализованных проектов ТОС будет расти.

«Мы делаем очень большое, важное дело, стараемся сделать так, чтобы люди, проживающие на территории Псковской области, чувствовали себя комфортно, настоящими хозяевами своей малой родины», – подчеркнул Александр Котов.

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