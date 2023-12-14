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Происшествия

Девушка погибла при столкновении легкового автомобиля и фуры в Псковском районе

Девушка погибла при столкновении легкового автомобиля и фуры в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

  • Девушка погибла в ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Девушка погибла в ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Девушка погибла в ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Девушка погибла в ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Девушка погибла в ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Девушка погибла в ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Девушка погибла в ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Девушка погибла в ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ

ДТП произошло у деревни Красная Репка. Автомобиль Kia столкнулся с фурой. В результате ДТП погибла водитель легкового автомобиля. 

Прибывшие спасатели обесточили автомобили.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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