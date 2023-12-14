Девушка погибла при столкновении легкового автомобиля и фуры в Псковском районе

11:49, 14 декабря 2023, ПАИ

Девушка погибла при столкновении легкового автомобиля и фуры в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















ДТП произошло у деревни Красная Репка. Автомобиль Kia столкнулся с фурой. В результате ДТП погибла водитель легкового автомобиля.

Прибывшие спасатели обесточили автомобили.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.