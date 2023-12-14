Реальные зарплаты в России вырастут примерно на 8%

12:27, 14 декабря 2023, ПАИ

Реальная зарплата в России по итогам года вырастет примерно на 8 %, реальные доходы населения – примерно на 5 %, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Реальная зарплата вырастет на около 8 % за вычетом инфляции. Понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная. Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, но где-то на 5 %», – сказал глава государства.

Уровень безработицы в России составляет 2,9 %, такого никогда не было в истории России, подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысят на 18 %, уточнил президент.

Ранее сообщалось, что крупным компаниям запретят устанавливать экономически не обоснованные цены на товары. Запрет коснётся роста стоимости на 30 % менее чем за 60 дней при условии, что повышение никак нельзя объяснить экономическими факторами.