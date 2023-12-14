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Общество

Профильный комитет Псковского облсобрания рекомендовал принять областной бюджет на 2024 год

В преддверии декабрьской сессии комитет по бюджету, финансам и налоговой политике обсудил обновлённые параметры проекта областного бюджета на 2024 год и плановый период. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото: региональный парламент. ​Профильный комитет Собрания рекомендовал принять областной бюджет 2024 года

В начале заседания председатель комитета Александр Братчиков проинформировал коллег о решениях согласительной комиссии. Представители депутатского корпуса и правительства коллегиально одобрили таблицу бюджетных поправок, отражающую увеличение по ряду расходных статей за счёт дополнительно выделенных региону федеральных дотаций. Как уточнил Александр Братчиков, в связи с ростом доходной части бюджета на 4,8 миллиарда рублей процедурно необходимо заново утвердить основные параметры – доходы, расходы, дефицит и размер госдолга. Для этого придётся повторно принять законопроект в первом чтении и только после этого перейти к рассмотрению таблицы поправок.

О расходных статьях с прибавкой в финансировании Александр Братчиков попросил подробнее доложить вице-губернатора, председателя правительственного комитета по финансам Татьяну Баринову. В объёмном перечне поправок финансист выделила увеличение регионального дорожного фонда на 642,6 миллиона рублей, 200-миллионный рост расходов на лекарственное обеспечение, увеличение на 80 миллионов рублей выделяемых регионом средств на покупку квартир для детей-сирот и дополнительные 30 миллионов рублей – на жильё молодым семьям.

«Увеличение финансирования по медикаментам на 331 миллион рублей мы ещё увидим в дополнительных расходах этого года», – анонсировала финансист включённый в повестку комитета законопроект о внесении изменений в областной бюджет 2023 года.

Татьяна Баринова проинформировала, что на повышение оплаты труда бюджетникам сформирован резерв, превышающий 1,68 миллиарда рублей. Также предусмотрены средства на индексацию социальных выплат на 5,5 %. 

«Год назад на декабрьской сессии мы принимали бюджет с доходами в размере 51,5 миллиарда рублей, сейчас эта цифра превышает 57 миллиардов рублей», – предваряя голосование по законопроекту, напомнил Александр Братчиков и подчеркнул, что по опыту прошлых лет в течение года региональный бюджет увеличивается на 7-8 миллиардов рублей.

Председатель парламентского комитета поблагодарил губернатора и правительство за работу по привлечению в регион дополнительных федеральных средств. Комитет большинством голосов поддержал проект бюджета области на 2024 год и плановый период.

Одобрение членов комитета получили последние в этом году поправки в бюджет текущего года – за счёт федеральных поступлений и собственных средств параметры увеличиваются на 2 миллиарда 279 млн 335 тысяч рублей. При этом 331 миллион рублей направляется на лекарственное обеспечение, 192 миллиона рублей выделяется муниципальным предприятиям ЖКХ на компенсацию межтарифной разницы, 16,8 миллиона рублей – на покупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей, больных сахарным диабетом, 12,3 миллиона рублей – на единовременные компенсационные выплаты сельским медикам.

В поправках к бюджету учтены дополнительные расходы на строительство школы для одарённых детей – 288,8 миллиона рублей и 802 миллиона рублей – на создание новых мест в образовательных организациях в приграничных районах области.

На завершение реконструкции бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове, где будет располагаться историко-краеведческая библиотека, предусмотрено 208,3 млн рублей.

Депутаты единогласно одобрили предложенные изменения.

Законопроект о введении дополнительных налоговых льгот для представителей регионального бизнеса депутатам представил председатель правительственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Специалист уточнил, что пониженная ставка по упрощённой системе налогообложения предусмотрена для малых и средних предпринимателей, которые в следующем году расширят  штат своих сотрудников и повысят им зарплату не менее чем на 10 процентов.

«Вторая категория – это предприниматели, осуществляющие торговую деятельность в сельских населённых пунктах с численностью населения до 1000 человек. К сожалению, торговля на селе становится невыгодной из-за роста цен и расходов на логистику, поэтому мы решили поддержать эти торговые точки для обеспечения сельских жителей необходимыми продуктами и товарами», – обосновал предложенную меру Андрей Михеев.

Депутаты рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.

Комитет также одобрил проект трёхлетнего бюджета территориального ФОМС, законопроект об индексации социальных выплат и принятые месяц назад в первом чтении изменения в закон «О межбюджетных отношениях в Псковской области», которые предусматривают увеличение отчислений от топливных акцизов в местные бюджеты.

Кроме того, депутаты рассмотрели проекты 19 региональных госпрограмм. Пересмотр связан с переходом субъектов РФ на новую систему управления государственными программами. Усовершенствованный формат позволит упростить процедуру их актуализации и оценки эффективности по достигнутым результатам. Объёмы финансирования обновлённых госпрограмм соответствуют цифрам проекта областного бюджета, рассмотрение которого состоится на декабрьской сессии Собрания.

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