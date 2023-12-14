Два депутата Пыталовского Собрания сложили свои полномочия
Седьмая сессия Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа состоялась сегодня, 14 декабря. На ней сразу два парламентария озвучили решение о сложении полномочий по собственному желанию – Юрий Песенко от партии КПРФ и Юлия Верхозина от партии ЛДПР, сообщает районная газета «Наша жизнь».
Оба депутата были кандидатами по единому списку, поэтому дополнительных выборов не потребуется. В течение 14 дней их партии должны будут представить в состав Собрания других депутатов из списка.
В газете напомнили, что выборы нового состава Собрания прошли с 8 по 10 сентября 2023 года.
Отмечается, что на сессии присутствовал только Юрий Песенко. В своём заключительном слове он поблагодарил коллег за работу и пожелал депутатам больше взаимодействовать с администрацией муниципального округа в решении проблем. Юрий Песенко много лет был депутатом районного Собрания разных созывов, а Юлия Верхозина была избрана впервые.
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