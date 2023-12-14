Водитель госпитализирован после ДТП в Стругокрасненском районе
Фура Scania и автомобиль Fiat Ducato столкнулись в деревне Гмырино Стругокрасненского района, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
По предварительным данным, водитель Fiat уснул за рулём и врезался в фуру, которая остановилась из-за поломки.
В результате ДТП водителя Fiat госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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