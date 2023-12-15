В Псковской области увеличилось производство химической продукции

15:00, 15 декабря 2023, ПАИ

​В Псковской области увеличилось производство химической продукции, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского отделения Центробанка со ссылкой на новый выпуск доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ».

«Производитель промышленных красок и покрытий из Псковской области отметил существенный рост спроса на свою продукцию, в том числе в связи с уходом с рынка ряда иностранных компаний. В планах предприятия – нарастить выпуск краски по итогам 2023 года примерно на 60% относительно прошлого года за счет дозагрузки имеющихся мощностей», – сообщил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

Также в докладе отмечено, что ценовые ожидания предприятий Северо-Запада в ноябре несколько возросли, в том числе в сфере услуг, промышленном производстве и строительстве, при этом снизились – в транспортировке и хранении, торговле и сельском хозяйстве.

При подготовке доклада «Региональная экономика» используется широкий спектр экономической информации, в том числе данные опросов около 13 тысяч предприятий, мнения экспертов, представителей бизнеса, аналитиков и отраслевых объединений. Эту информацию Банк России учитывает в том числе при принятии решения по ключевой ставке. В ноябре в опросе приняли участие более 150 предприятий Псковской области.