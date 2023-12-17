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Общество

Российские курьеры отмечают профессиональный праздник

17 декабря отмечается неофициальный профессиональный праздник людей, работающих в сфере, без которой невозможно представить современную городскую жизнь, — День курьера.

Курьер (от фр. courrier — «гонец, вестник, бегун», от лат. curro — «бегу») — человек, нанимаемый в организацию для доставки до нужного адресата сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.

В античное время и средние века курьерами называли посыльных и гонцов, которые доставляли различного рода почту, в основном — секретную и дипломатическую. На Руси это были «служилые люди», которые содержались за счёт государственной казны. 17 декабря 1796 года император Павел I своим Указом учредил в России специальную курьерскую службу для доставки важных государственных документов — фельдъегерский корпус. И сегодня эта дата считается Днём образования российской фельдъегерской связи. Поэтому и День курьера отмечается также 17 декабря. Хотя в интернет-источниках встречается и другая дата для этого праздника — 9 октября, когда отмечается Всемирный день почты, что тоже вполне обоснованно.

Курьеры были востребованы не только на военной и государственной службе и почте. Например, во многих городах и населённых пунктах СССР действовали транспортно-экспедиционные агентства (трансагентства), специалисты которых оказывали населению полный комплекс транспортно-экспедиционных услуг, в том числе и курьеров. Поэтому неудивительно, что агентства пользовалось большой популярностью.

Профессия курьера не потеряла своей актуальности и даже наоборот. Ведь курьеры доставляют не только сверхсрочную почту и особо важные послания «из рук в руки», но и обычные посылки и заказы. И за кажущейся лёгкостью работы, это очень ответственный труд. Ведь курьер это человек, который берёт на себя ответственность за своевременную доставку груза, за его целостность, за материальную сохранность и за конфиденциальность, если это необходимо.

Спрос на профессию курьера за последние года вырос на порядок, и продолжает расти. Ведь сложно представить жизнь современную человека без служб экспресс доставки документов, еды, цветов, подарков или товаров, купленных в интернет-магазинах. Тем более это стало актуально в период пандемии COVID-19. А устойчивый тренд на покупки через мобильные приложения и быстрые доставки усилил спрос на профессию курьера, даже в средних и малых городах.

По данным сервиса «Авито Работа», за прошедшие пять лет количество вакансий курьеров на платформе выросло в 11 раз, а их зарплаты повысились в 2 раза. Если еще недавно в эту сферу люди шли работать неохотно (даже молодёжь), то сегодня компании — лидеры рынка электронной торговли — буквально «борются» за сотрудников.

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