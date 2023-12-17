Псковичи рассказали о самых нелюбимых предновогодних делах

12:07, 17 декабря 2023, ПАИ

Псковичи рассказали о самых нелюбимых предновогодних делах, сообщает сервис Superjob.

Самым нелюбимым делом перед Новым годом 16 % псковичей назвали приготовление праздничных блюд. На втором месте — уборка (11 % голосов). 9 % раздражаются от всеобщей спешки и суеты, 6 % – от необходимости выбирать и упаковывать подарки. Заниматься закупкой продуктов к празднику не любят 5 % горожан. 3 % не нравится, что приходится тратить много денег. Наряжать елку и украшать дом не любят 2 %. По 1 % опрошенных рассказали, что их раздражает само ожидание праздника, корпоративные мероприятия, приглашение гостей и необходимость поздравления коллег, клиентов, заказчиков и руководства. Для 32 % горожан нет таких дел и обязанностей, которые бы раздражали их в преддверии Нового года. 4 %, наоборот, раздражает всё. Ещё 7 % не готовятся к Новому году и не празднуют его.

Среди новогодних дел, которые чаще раздражают женщин, готовка и уборка. Мужчины же не любят большие траты, спешку и суету.