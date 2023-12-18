Около двух миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам

12:30, 18 декабря 2023, ПАИ

Порядка двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками по телефону и в соцсетях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники звонили псковичам и представлялись сотрудниками банков. В разговоре они предлагали доверчивым гражданам предотвратить незаконные попытки оформления кредитов. Другие злоумышленники завладели деньгами жителей региона, предлагая им заработать в интернете или купить определённые товары.

Жертвами преступлений стали жители Пскова, Острова, Опочки, Гдова и Великолукского района. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.