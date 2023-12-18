Антон Дымов возглавил «Газпром межрегионгаз Псков»

16:22, 18 декабря 2023, ПАИ

Антона Дымова избрали генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков». Соответствующее решение принял совет директоров, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Антон Дымов уже приступил к исполнению служебных обязанностей. Сегодня его представили коллективам газовых компаний Псковской области.

Отметим, Антон Дымов родился в 1972 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет и Северо-Западную академию государственной службы, прошёл профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. В газовой отрасли начал работать с 1999 года в должности мастера участка по эксплуатации газопроводов и газового оборудования. Последнее место работы – ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», там он занимал должности заместителя генерального директора по капитальному строительству и реконструкции, заместителя генерального директора по строительству и инвестициям.

Напомним, ранее пост гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» покинул Олег Басников.