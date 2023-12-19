Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России: что внутри

08:12, 19 декабря 2023, ПАИ

Евросоюз принял 12-й пакет санкций против России из-за военной операции на Украине, сообщает ТАСС.

В частности, запрещен прямой или косвенный импорт, покупка или передача алмазов из России. Этот запрет распространяется на алмазы, происходящие из России, алмазы, экспортированные из России, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах.

Европейские банки обязаны уведомлять регуляторов о финансовых переводах граждан Евросоюза в любые другие страны.

Введены новые экспортные ограничения против России на продукцию и технологии двойного назначения.

Расширен список запрещенных для поставок в Россию товаров, в частности, литиевых батарей, термостатов, электромоторов и сервоприводов для беспилотников, а также различных деталей для авиации и вооружений.

Введены ограничения для импорта из РФ товаров на общую сумму примерно в €2,2 млрд в год, включая железные чушки, медную и алюминиевую проволоку, трубки и трубы разного диаметра, алюминиевую фольгу. Введен новый запрет на импорт сжиженного пропана с переходным периодом в 12 месяцев.

В черный список включены 29 компаний, в том числе иностранные, и «значительное число физических лиц». В документе подчеркивается, что «некоторые из этих 29 предприятий принадлежат третьим странам (не входящим в состав ЕС), участвующим в обходе торговых ограничений, или являются российскими организациями, занимающимися разработкой, производством и поставками электронных компонентов для российского военно-промышленного комплекса».

Гражданам России теперь запрещено занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

Все страны союза обязаны информировать Еврокомиссию о продаже России танкеров.

Введены более строгие правила соблюдения ограничения цен на нефть и меры по борьбе с обходом.

В черный список по России включены порядка 140 физических лиц и компаний, в том числе субъекты российской военной и оборонной промышленности, включая компании военной промышленности и частные военные компании, а также игроков из IT-сферы и другие важные экономические субъекты. Меры направлены в том числе против тех, кто организовал недавние выборы на территории новых регионов России;

ЕС впервые включил в санкционный режим против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица с целью последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства или российских компаний.

Впервые решено оставлять в силе санкции против россиян посмертно, чтобы исключить «риски финансирования» СВО.