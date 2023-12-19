Первый рождественский органный фестиваль «Вифлеемская звезда» стартует в Пскове 23 декабря

18:24, 19 декабря 2023, ПАИ

Первый рождественский органный фестиваль «Вифлеемская звезда» пройдёт в Пскове с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фестиваль начнётся в канун католического Рождества и символизирует единство конфессий. Псковичей в рамках мероприятия ждут четыре программы.

Открытие фестиваля состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 23 декабря. В концерте «Ожидание Рождества и бельканто» в 16:00 для гостей прозвучат арии, рождественские песнопения и сольные органные произведения при участии лауреата всероссийских и международных вокальных конкурсов Дарии Гавриловой и дипломанта международного органного конкурса Александра Цветкова.

Во второй день фестиваля, 2 января, в 16:00 прозвучит сольный органный концерт «Европейское Рождество» органистки из Санкт-Петербурга Анны Кирилловой.

В третий день фестиваля, 4 января, в 16:00 с программой «Бах и парижское Рождество» выступит петербуржская органистка Юлия Глазкова.

Завершится первый рождественский органный фестиваль 7 января в 17:00 концертом «Рождественский звездопад», на котором выступит органист Тимур Халиуллин.

Посещение каждого концерта фестиваля осуществляется за счёт пожертвования, размер которого можно узнать в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви на улице Плехановский Посад, 64.