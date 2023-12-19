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Общество

На стенде Псковской области помогают выбрать профессию

День профориентации проходит на стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия» сегодня, 19 ноября. Об этом рассказала председатель комитета по труду и занятости в Псковской области Алена Трунова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Алена Трунова. Фото: ПАИ

«Мы подготовили ряд активностей. У нас есть квизы на профессию, с известными актерами, представителями разных компаний, профессий, актерами из фильмов, персонажами из мультфильмов. Еще у нас есть такой легкий интерактив в виде «гадания» на древние профессии, на современные профессии можно вытянуть карточку. Подготовлены профориентационные игры в коротком формате в случае, если к нам подходит группа школьникв. Мы им предлагаем не только поиграть, но и рассказываем о прелестях Псковской области, а также о возможностях пройти у нас стажировки», - рассказала она.

На стенде Псковской области посетители участвуют в квизах и викторинах, посвященных профессиям. Фото: ПАИ

На стенде региона сегодня работают сотрудники регионального комитета по труду и занятости населения, Псковского центра занятости и молодежного кадрового центра.

«Работаем с федеральными коллегами в проекте «Росмолодежь. Карьера». Запланировано подписание соглашения, которым мы закрепим наше сотрудничество в следующем году. Мы запустим наш новый проект - это будет спецтрек федерального проекта «Больше, чем работа». Будем вместе с «Росмолодежью» приглашать молодежь из других регионов на работу летом следующего года у наших работодателей», – отметила Алена Трунова.

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