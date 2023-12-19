В Псковской области дети участников СВО будут бесплатно посещать частные детские сады

19:49, 19 декабря 2023, ПАИ

Новая мера поддержки для семей мобилизованных граждан, а также для военнослужащих и некоторых сотрудников силовых структур, участвующих в СВО, появилась в Псковской области, сообщает издание «АиФ-Псков».

Теперь дети из их семей смогут бесплатно посещать частные детские сады, расположенные на территории региона, а расходы таким дошкольным учреждениям компенсируют из областного бюджета. Соответствующее постановление правительства Псковской области опубликовано на портале нормативных правовых актов региона.

Действие документа распространяется и на детей военнослужащих, проходящих службу в региональном управлении Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания. Мерой поддержки смогут также пользоваться дети мобилизованных граждан и военнослужащих ВС РФ, ФСБ, Росгвардии, погибших при исполнении боевых задач в ходе спецоперации.

На данный момент в зоне проведения специальной военной операции находится 617 тысяч российских военнослужащих.

Напомним, для семей участников СВО действует несколько видов льгот. В частности, дети военнослужащих и добровольцев могут в первоочередном порядке получить места в государственных и муниципальных школах и детсадах по месту жительства их семей, а также в летних оздоровительных лагерях. Семьям погибших бойцов такие льготы положены во внеочередном порядке, равно как и выплата государственной страховки. Ранее также сообщалось, что Совет Федерации РФ принял закон о приоритетном трудоустройстве участников СВО.

Ранее сообщалось, что псковичи присоединились к акции «Новогодний подарок солдату». Всего Псковская область отправила в зону СВО 1 200 тонн грузов. Жители региона активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса и бойцам, которые находятся в зоне СВО. Например, на днях посылки бойцам передало общественное движение «Женский батальон».