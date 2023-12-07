Совфед принял закон о приоритетном трудоустройстве участников СВО

20:34, 07 декабря 2023, ПАИ

Закон, который позволит предпринимателям из сектора малого и среднего бизнеса получать государственную поддержку при трудоустройстве демобилизованных участников СВО, утвердили в Совете Федерации РФ, сообщает агентство «Прайм».

Закон также распространяется на граждан, проходивших военную службу в зоне проведения СВО, и всех ветеранов боевых действий.

Отмечается, что он направлен на улучшение системы занятости и специализации участников СВО.

В настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) уже могут получать поддержку при трудоустройстве пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан.

Принятие на работу бывших участников СВО позволит МСП получить статус социального предпринимателя и господдержку, в частности различные государственные льготы.