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Общество

Совфед принял закон о приоритетном трудоустройстве участников СВО

Закон, который позволит предпринимателям из сектора малого и среднего бизнеса получать государственную поддержку при трудоустройстве демобилизованных участников СВО, утвердили в Совете Федерации РФ, сообщает агентство «Прайм».

Закон также распространяется на граждан, проходивших военную службу в зоне проведения СВО, и всех ветеранов боевых действий.

Отмечается, что он направлен на улучшение системы занятости и специализации участников СВО.

В настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) уже могут получать поддержку при трудоустройстве пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан.

Принятие на работу бывших участников СВО позволит МСП получить статус социального предпринимателя и господдержку, в частности различные государственные льготы.

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