617 тысяч российских военных находятся в зоне СВО

13:52, 14 декабря 2023, ПАИ

617 тысяч российских военнослужащих находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Протяженность линии соприкосновения – свыше двух тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, группировка – 617 тысяч», – сказал Владимир Путин.

Ранее президент РФ сообщил, что в настоящий момент в зоне СВО находятся 244 тысячи мобилизованных, в том числе поэтому необходимости во второй волне мобилизации в России нет. 14 мобилизованных уже наградили званиями Героев России.

Напомним, что в конце сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября прошлого года. Всего в войска призвали 300 тысяч человек.