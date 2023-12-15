Псковичи присоединились к акции «Новогодний подарок солдату»

10:05, 15 декабря 2023, ПАИ

Жители Псковской области продолжают участие в акции «Новогодний подарок солдату». Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества региона.

Центр образования Опочецкого района и ученики совместно с сотрудниками Славковской школы передали для солдат подарки.

А из Островского района передали вещи и картофель.

Напомним, что акция «Новогодний подарок солдату» – это возможность помочь участникам СВО. Можно передать как уже готовый подарок, так и сделанный своими руками.

Узнать адрес официального пункта приёма помощи, его режим работы и контактную информацию можно с помощью специальной интерактивной карты, которая доступна по ссылке.