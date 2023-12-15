Псковичи присоединились к акции «Новогодний подарок солдату»
Жители Псковской области продолжают участие в акции «Новогодний подарок солдату». Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества региона.
Центр образования Опочецкого района и ученики совместно с сотрудниками Славковской школы передали для солдат подарки.
А из Островского района передали вещи и картофель.
Напомним, что акция «Новогодний подарок солдату» – это возможность помочь участникам СВО. Можно передать как уже готовый подарок, так и сделанный своими руками.
Узнать адрес официального пункта приёма помощи, его режим работы и контактную информацию можно с помощью специальной интерактивной карты, которая доступна по ссылке.
Наталья Исакова: Участники форума ТОС в Пскове обменялись практиками с коллегами со всей России
Настольные игры представила Псковская областная больница на стенде региона на выставке «Россия»
В Псковском перинатальном центре от отцов снова требуют тест на COVID-19 для присутствия на родах