Псковичей приглашают участвовать в конкурсе «Спасём жизнь вместе»
Сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области приглашают псковичей к участию в конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни, который пройдёт с 10 января по 20 февраля 2024 года. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Целью конкурса является борьба с распространением наркотиков в обществе и формирование негативного отношения к их употреблению.
К участию приглашаются физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Конкурсная работа, её содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации.
Номинации конкурса:
• «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».
• «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
• «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».
Конкурсные работы с заявками представляются в Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля 2024 года по адресу: Псков, улица Ипподромная, 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.
Работы победителей регионального этапа направят для участия во Всероссийском этапе конкурса.
С требованиями, предъявляемыми к конкурсным работам, можно ознакомиться на сайте УМВД России по Псковской области.
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