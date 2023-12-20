Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:49, 20 декабря 2023, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В многоквартирном жилом доме в переулке Советской Армии в Пскове в двухкомнатной квартире кухня выгорела изнутри по всей площади. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки на кухне. Квартиру удалось спасти.

Бесхозное строение сгорело в деревне Воронцово Островского района. Предположительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём.