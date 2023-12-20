Пропавшего подростка разыскивают в Псковской области

11:27, 20 декабря 2023, ПАИ

Пропавшего Даниила Васильева разыскивают в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13-летний Даниил Васильев ушёл из дома в деревне Родина 18 декабря и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Предположительно, может находиться в торговых центрах. Отмечается, что мальчик уже не в первый раз уходит из дома.

Приметы: рост 145 сантиметров, светло-русые волосы, короткая стрижка.

Всех, кому известно о местонахождении мальчика, просят обратиться в районный отдел полиции в Уграде или по телефонам (8 8112) 67-68-51, 59-33-00 или 02.