Жителей Серёдки Псковского района приглашают бесплатно проверить своё здоровье

15:51, 21 декабря 2023, ПАИ

Бесплатно проверить своё здоровье приглашают жителей села Серёдка Псковского района 22 декабря, сообщили ПАИ в районной администрации.

«Пройдите бесплатно диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, чтобы убедиться, что все показатели вашего здоровья в норме и не пропустить первые и скрытые признаки серьёзных заболеваний!» – отметили в администрации.

Диспансеризация пройдёт в офисе врача общей практики в селе Серёдка с 9:00 до 14:00.

Напомним, что диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.