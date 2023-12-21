Жителей Серёдки Псковского района приглашают бесплатно проверить своё здоровье
Бесплатно проверить своё здоровье приглашают жителей села Серёдка Псковского района 22 декабря, сообщили ПАИ в районной администрации.
«Пройдите бесплатно диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, чтобы убедиться, что все показатели вашего здоровья в норме и не пропустить первые и скрытые признаки серьёзных заболеваний!» – отметили в администрации.
Диспансеризация пройдёт в офисе врача общей практики в селе Серёдка с 9:00 до 14:00.
Напомним, что диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Возросло количество поданных заявок в номинацию «Бизнесмен года» премии «Народное признание»
На вооружение Противопожарного лесного центра в Псковской области поступило новое оборудование