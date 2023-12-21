Испытания подлодки «Великие Луки» начались на Балтийском флоте

16:29, 21 декабря 2023, ПАИ

Подводная лодка «Великие Луки» вышла на заводские ходовые испытания в назначенные районы Балтийского моря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Экипаж подлодки «Великие Луки» проводит совместно с предприятием «Адмиралтейские верфи» испытания систем и оборудования. Сообщается, что о готовности к запуску ходовых испытаний накануне выхода подводной лодки в море доложили главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.

Ранее в ходе этапа швартовных испытаний специалисты подразделений и подрядчики проверили большую часть навигационной системы корабля, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения.

Подлодку построили для Балтийского флота. Она предназначена для проведения самостоятельных операций против подводных лодок, кораблей и наземных целей противника в ограниченном районе, осуществления противолодочной обороны в прибрежных районах, узкостях и в проливных зонах, постановки минных заграждений и других задач.

Подводные лодки данного проекта могут эксплуатироваться в любом районе Мирового океана (кроме районов со сплошным ледовым покрытием) в любых метеоусловиях, в мелководных и глубоководных акваториях.

ДЭПЛ проекта 677 имеет современную комплексную систему автоматизированного управления, более мощный гидроакустический комплекс и большую скрытность, которая достигается за счёт сниженного уровня шума и меньшего водоизмещения. Корабль оснащается комплексом торпедно-ракетного вооружения.