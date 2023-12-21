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Общество

Псковская область присоединится к проекту «Всей семьёй»

Псковская область присоединится к масштабному семейному проекту «Всей семьёй», который инициирован организацией «Я помогаю детям». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковская область присоединится к проекту «Всей семьёй». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Проект приурочили к объявленному президентом РФ Владимиром Путиным Году семьи. Его задача – укрепление семейных ценностей.

Раз в неделю семьи-участники будут получать задания, которые они должны выполнить всей семьёй – всей семьёй приготовить ужин, заняться спортом или сходить в музей. После чего в соцсети нужно будет выложить фотографию, на которой видно, как семья выполнила задание. Фото нужно сопроводить хештегом #всейсемьей и региональным хештегом #всейсемьей60. В качестве первого задания предлагают нарядить новогоднюю ёлку.

Каждый месяц организаторы конкурса для участвующих семей будут проводить розыгрыш подарков. В конце марта 2024 года состоится финальное награждение самых активных семей. Им вручат призы – например, 100 семейных туров по России от проекта «Больше, чем путешествие» и другие.

Кроме того, семьи, которые выполнят все задания, соберут коллекцию электронных вкладышей «Семья – это», которые создали иллюстраторы. Принять участие может абсолютно любая семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей: VK (vk.com/im?sel=-223569207), «Одноклассники»: (ok.ru/group/70000004698632/messages).

Вся информация о проекте «Всей семьёй» – на официальном сайте.

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