Актёр из фильма «Географ глобус пропил» умер в 32 года

07:21, 22 декабря 2023, ПАИ

Умер актёр Сергей Пепеляев, сообщается на странице Тольяттинского драматического театр «Колесо» имени Г. Б. Дроздова.

Сергей Пепеляев родился и вырос в Перми. Вначале он играл на сцене Театра «У Моста», в 2020-м пришел в Чайковский театр драмы и комедии. Осенью 2023 года Пепеляев переехал в Тольятти и пришел в театр «Колесо». Он успел поучаствовать в спектакле «Моя жена – лгунья», где ему досталась роль Полисмена. Также Пепеляев должен был играть в постановке «Без солнца», но из-за внезапной болезни не смог продолжить репетиции.

В 2012 году Сергей Пепеляев в возрасте 20 лет снялся в фильме «Географ глобус пропил». Он сыграл десятиклассника Деменева. Съемки проходили в Перми. Картина вышла на экраны в 2013 году и осталась единственной лентой в фильмографии Сергея Пепеляева.