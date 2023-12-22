25-летний пскович отправится под суд за избиение своей девушки
25-летний пскович отправится под суд за избиение своей девушки. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в январе и марте во время ссоры на фоне ревности сломал своей девушке палец, а затем челюсть.
В августе он на почве ревности избил девушку до разрыва селезенки.
Санкция ч. 1 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет, ч. 1 ст. 112 УК РФ – 3 года. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.
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