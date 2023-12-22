Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:43, 22 декабря 2023, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Два неэксплуатирумых строения сгорело на улице Желябова в Великих Луках. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Сажа сгорела в дымоходе хозяйственной постройки в деревне Трибесово Красногородского района. Предварительной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасли жилой дом и хозяйственную постройку.