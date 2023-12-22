Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Два неэксплуатирумых строения сгорело на улице Желябова в Великих Луках. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
Сажа сгорела в дымоходе хозяйственной постройки в деревне Трибесово Красногородского района. Предварительной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасли жилой дом и хозяйственную постройку.
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22 декабря 2023
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