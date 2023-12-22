Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 23 декабря
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 23 декабря. Будут небольшие осадки преимущественно в виде снега, мокрого снега. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток составит от -3 до +2 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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