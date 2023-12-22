Пропавшего 18-летнего молодого человека ищут в Псковской области
Пропавшего 18-летнего молодого человека ищут в Псковской области, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
18-летний Даниил Соколов проживал в деревне Торошино Псковского района. С 21 декабря его местонахождение неизвестно.
Ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в тёмно-синюю куртку, чёрные брюки, чёрные ботинки, чёрную шапку. С собой мужчина нёс синий портфель.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Даниила Соколова, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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