Пропавшего 18-летнего молодого человека ищут в Псковской области

10:44, 22 декабря 2023, ПАИ

Пропавшего 18-летнего молодого человека ищут в Псковской области, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

18-летний Даниил Соколов проживал в деревне Торошино Псковского района. С 21 декабря его местонахождение неизвестно.

Ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в тёмно-синюю куртку, чёрные брюки, чёрные ботинки, чёрную шапку. С собой мужчина нёс синий портфель.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Даниила Соколова, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.