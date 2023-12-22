«Новогодний десант» Дедов Морозов поздравил детей в Псковской детской областной больнице

12:12, 22 декабря 2023, ПАИ

Пациенты Псковской областной детской клинической больницы получили подарки от Дедов Морозов в рамках Всероссийской акции «Новогодний десант» сегодня, 22 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Акция организована совместно с Псковским региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Региональным ресурсным центром поддержки добровольчества Псковской области, МЧС России и ООО «Ивица».

Три Деда Мороза спустились с крыши и постучались в окна отделений стационара больницы. Они пожелали детям скорейшего выздоровления и подарили подарки. Ещё один Дед Мороз и Снегурочка создавали новогоднее настроение детям под окнами больницы.

Всего подарки получили 200 детей.

Отметим, акция «Новогодний десант» проходит в Пскове уже в третий раз.