Десять лет тюрьмы грозит порховичу за выращивание и хранение конопли

17:06, 22 декабря 2023, ПАИ

Жителя Порхова будут судить за выращивание и хранение конопли, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что 45-летний житель деревни Хилово, употребляющий наркотики, с конца мая по октябрь 2023 года вырастил возле дома как минимум пять кустов конопли. Затем мужчина высушил их и хранил в надворных постройках для личного употребления. Однако в октябре наркотическое растение изъяли сотрудники полиции.

Порхович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, и их частей, содержащих наркотические средства, в крупном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.