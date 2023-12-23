Сотрудники Псковского УФСИН передали новогодние подарки подопечным Детского фонда

20:03, 22 декабря 2023, ПАИ

Сотрудники Псковского УФСИНФ передали подарки для детей, находящихся под опекой Псковского отделения Детского фонда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Подарки передали в рамках акции «Мы верим в чудо», организованной по инициативе совета молодых специалистов УФСИН.

«Общими усилиями неравнодушных сотрудников сегодня в региональное отделение Российского детского фонда было передано несколько коробок, наполненных сладкими подарками, которые в скором времени обрадуют ребятишек из социальных учреждений области и тех, кто воспитывается в малообеспеченной семье», – написали в ведомстве.

«Для нас такое мероприятие уже традиционное. В преддверии основных детских праздников личный состав охотно откликается на волонтёрские акции. В Новый год мечта каждого ребёнка должна обязательно сбыться, а мы, взрослые, постараемся сделать этот праздник для них особенным», – отметил представитель совета молодых специалистов регионального УФСИН Ага Мехтиев.