Жилой дом загорелся в деревне Гнилуха сегодня ночью

12:19, 23 декабря 2023, ПАИ

Жилой дом загорелся ночью в деревне Гнилуха в Псковском районе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».

В доме находились газовые баллоны. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние дома.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.