Жилой дом загорелся в деревне Гнилуха сегодня ночью
Жилой дом загорелся ночью в деревне Гнилуха в Псковском районе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».
В доме находились газовые баллоны. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние дома.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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