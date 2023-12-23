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Общество

Итоги конкурса молодёжных проектов «Есть Идея» подвели в Псковском районе

Заключительный этап IV-го районного конкурса молодёжных проектов «Есть Идея» прошёл в зале администрации Псковского района. Об этом ПАИ сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Итоги конкурса молодёжных проектов «Есть Идея» подвели в Псковском районе. Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Фёдоровой

В этом году конкурсному жюри представили 11 проектов. Участники защищали свои идеи, используя презентации, пособия и театрализованное действо.

По итогам подсчёта баллов, гранты победителей на сумму 100 тысяч рублей на реализацию подготовленных проектов в 2024 году получили проекты:

  • «Холодный батик» в летней школе рисования»;
  • «Штаб отряда Воля» – Москвинская средняя школа;
  • «Изба-затейница» – Верхолинская средняя школа;
  • «Школьный музей – хранитель памяти и старины»;
  • «Атмосфера путешествий».

Финалисты получили дипломы, а победителям вручили сертификаты. «Этот конкурс даёт возможность объединить идеи как учеников, так и родителей, а также привлечь общественность к решению значимых задач. Проект «Есть идея» будет и далее реализовываться в Псковском районе», – заключила Наталья Фёдорова.

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