Итоги конкурса молодёжных проектов «Есть Идея» подвели в Псковском районе

16:25, 23 декабря 2023, ПАИ

Заключительный этап IV-го районного конкурса молодёжных проектов «Есть Идея» прошёл в зале администрации Псковского района. Об этом ПАИ сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

В этом году конкурсному жюри представили 11 проектов. Участники защищали свои идеи, используя презентации, пособия и театрализованное действо.

По итогам подсчёта баллов, гранты победителей на сумму 100 тысяч рублей на реализацию подготовленных проектов в 2024 году получили проекты:

«Холодный батик» в летней школе рисования»;

«Штаб отряда Воля» – Москвинская средняя школа;

«Изба-затейница» – Верхолинская средняя школа;

«Школьный музей – хранитель памяти и старины»;

«Атмосфера путешествий».

Финалисты получили дипломы, а победителям вручили сертификаты. «Этот конкурс даёт возможность объединить идеи как учеников, так и родителей, а также привлечь общественность к решению значимых задач. Проект «Есть идея» будет и далее реализовываться в Псковском районе», – заключила Наталья Фёдорова.