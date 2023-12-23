В Пскове открылась выставка авторских ёлочных игрушек

21:30, 23 декабря 2023, ПАИ

Выставка ватных ёлочных игрушек «Дед Мороз и все-все-все» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Сообщается, что коллекция игрушек создана или отреставрирована мастером из объединения «Псковский кукольный дом» Викторией Алексеевой. Мастерица работает под творческим псевдонимом Ника Островская.

Посетить выставку может каждый желающий, вход свободный. Псковичи и гости города смогут увидеть винтажных советских Дедов Морозов из личного собрания мастера. Экспозиция авторских игрушек будет работать в библиотеке на улице Конной в Пскове до 19 января.

Мастерица призналась, что занялась изготовлением ватных игрушек не ради удовольствия или заработка, а чтобы поддержать лучшую подругу с онкологией.

Напомним также, открытие выставки китайской художницы Ван Сюлин прошло во Дворе Постникова в Псковском музее-заповеднике сегодня, 23 декабря.