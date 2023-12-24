Житель Пыталово избил свою мать шваброй

17:22, 24 декабря 2023, ПАИ

Житель Пыталово избил свою мать шваброй. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Установлено, что в сентябре текущего года пьяный 39-летний житель Пыталово дважды ударил свою мать деревянной шваброй по руке.

В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлёкшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья свыше трёх недель, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры района.