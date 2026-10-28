Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют 3 ноября

17:09, 28 октября 2026, ПАИ

Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют для движения 3 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Перекрытие затронет участок вдоль дома № 17 на улице Вокзальной. Проехать будет невозможно с 10:00 до 10:30. При этом движение общественного транспорта не изменится.

Ограничения вводятся из-за сноса аварийного дерева.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.