Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют 3 ноября
Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют для движения 3 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Перекрытие затронет участок вдоль дома № 17 на улице Вокзальной. Проехать будет невозможно с 10:00 до 10:30. При этом движение общественного транспорта не изменится.
Ограничения вводятся из-за сноса аварийного дерева.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Псковские предприниматели поделились формулой успеха с участниками программы «СВОй бизнес»
Природные аномалии: в Псковской области в октябре цветут одуванчики и плодоносит малина
Михаил Ведерников: Псковская ГРЭС может стать точкой промышленного туризма при соблюдении условий
«МегаФон» открыл лабораторию сетевых технологий в одном из крупнейших технических вузов страны