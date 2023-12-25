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Политика

Сформирован состав Молодёжного парламента на ближайшие два года

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Персональный состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2024 и 2025 годы утверждён на декабрьской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Новый принцип формирования повторяет структуру Собрания: 13 кандидатур предложили региональные отделения парламентских партий в соответствии с численным представительством в областном парламенте, ещё 13 – депутаты, избранные по одномандатным округам.

Фракция «Единая Россия» делегировала в Молодёжный парламент 6 человек, КПРФ – троих, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко» имеют в новом составе Молодёжного парламента по одному представителю.

Независимо от способа выдвижения все члены Молодёжного парламента закреплены за конкретным депутатом в статусе его помощника. Это новшество применяется впервые.

Полномочия нового состава Молодёжного парламента продлятся два года.

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