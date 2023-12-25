Мошенники пишут псковичам от имени Бориса Елкина

15:24, 25 декабря 2023, ПАИ

Мошенники пишут псковичам от имени Бориса Елкина. Об этом глава Пскова предупредил в своем телеграм-канале.

«Мошенники рассылают от моего имени фейковые сообщения. Работают по уже известной схеме: делают дубль аккаунта в мессенджерах и предупреждают о предстоящих «важных звонках из органов». Подобные сообщения ни я, ни кто-либо другой пересылать не может! Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки преступников! Перепроверяйте информацию! О подозрительных звонках и СМС вы можете сообщить по телефону 112», – предупредил Борис Елкин.