Мошенники пишут псковичам от имени Бориса Елкина
Мошенники пишут псковичам от имени Бориса Елкина. Об этом глава Пскова предупредил в своем телеграм-канале.
«Мошенники рассылают от моего имени фейковые сообщения. Работают по уже известной схеме: делают дубль аккаунта в мессенджерах и предупреждают о предстоящих «важных звонках из органов». Подобные сообщения ни я, ни кто-либо другой пересылать не может! Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки преступников! Перепроверяйте информацию! О подозрительных звонках и СМС вы можете сообщить по телефону 112», – предупредил Борис Елкин.
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