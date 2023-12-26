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Политика

Михаил Ведерников примет участие в заседании Госсовета РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников примет участие в заседании Госсовета РФ, посвящённого итогам Года педагога и наставника, а также обсуждению проблемы развития института наставничества. Заседание проведёт президент России Владимир Путин в Кремле завтра, 27 декабря.

Михаил Ведерников примет участие в заседании Госсовета РФ. Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«Сегодня работаю в Москве. Вместе с коллегами-губернаторами готовимся к Госсовету под руководством нашего президента. Тема: «О повышении роли и престижа педагога и наставника», – сообщил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Планируется, что на заседании Госсовета с докладами выступят министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель комиссии Госсовета по направлению «Образование», губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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