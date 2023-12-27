Петербуржец в роли курьера обманул жителей Порхова почти на миллион
Житель Санкт-Петербурга обманул жителей Порхова почти на миллион рублей, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.
Установлено, что 5 июля житель Санкт-Петербурга выступил в роли курьера в мошеннической схеме и получил от пяти пожилых жителей Порхова более 900 тысяч рублей, которые перевёл на счёт соучастников.
Следственные органы ОМВД России по Порховскому району возбудили уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Петербуржец задержан, ущерб возмещён в полном объёме.
Расследование уголовного дела находится на контроле районного прокурора.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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