Петербуржец в роли курьера обманул жителей Порхова почти на миллион

09:42, 27 декабря 2023, ПАИ

Житель Санкт-Петербурга обманул жителей Порхова почти на миллион рублей, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что 5 июля житель Санкт-Петербурга выступил в роли курьера в мошеннической схеме и получил от пяти пожилых жителей Порхова более 900 тысяч рублей, которые перевёл на счёт соучастников.

Следственные органы ОМВД России по Порховскому району возбудили уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Петербуржец задержан, ущерб возмещён в полном объёме.

Расследование уголовного дела находится на контроле районного прокурора.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.