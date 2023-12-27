Ольга Тимофеева: Культурные мероприятия работают на перспективу развития Псковской области
Культурные мероприятия работают на перспективу развития Псковской области, заявила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Если говорим о мероприятиях событийного календаря, то все они окупаются за счёт других отраслей. Привлекая туристов, мы обеспечиваем работу гостиниц, кафе. По информации ремесленников и общепита, загруженности гостиниц, мы понимаем, что событийные мероприятия окупаются», – пояснила она.
Главной задачей региона стало привлечение большего количества туристов, подчеркнула Ольга Тимофеева.
«Но есть и сдерживающий фактор – нехватка мест размещения. Сейчас люди не готовы приехать из Санкт-Петербурга в Гдов и сразу уехать, им хочется приезжать на несколько дней», – отметила спикер.
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Ольга Тимофеева: Культурные мероприятия работают на перспективу развития Псковской области
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