Ольга Тимофеева: Культурные мероприятия работают на перспективу развития Псковской области

17:17, 27 декабря 2023, ПАИ

Культурные мероприятия работают на перспективу развития Псковской области, заявила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Если говорим о мероприятиях событийного календаря, то все они окупаются за счёт других отраслей. Привлекая туристов, мы обеспечиваем работу гостиниц, кафе. По информации ремесленников и общепита, загруженности гостиниц, мы понимаем, что событийные мероприятия окупаются», – пояснила она.

Главной задачей региона стало привлечение большего количества туристов, подчеркнула Ольга Тимофеева.

«Но есть и сдерживающий фактор – нехватка мест размещения. Сейчас люди не готовы приехать из Санкт-Петербурга в Гдов и сразу уехать, им хочется приезжать на несколько дней», – отметила спикер.